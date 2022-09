ஒரு படத்திற்காக உதயநிதியை 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மிஷ்கின் எப்படி ஃபோட்டோ எடுத்தார் தெரியுமா?

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தற்சமயம் அரசியலில் மட்டுமல்லாமல் படங்களை விநியோகம் செய்வதிலும் பிசியாக இருக்கிறார்.

இந்தியன் 2 படத்தை லைக்கா நிறுவனத்துடன் சேர்ந்து தயாரிக்கும் உதயநிதி கமல் தயாரிப்பில் ஒரு படத்தில் கதாநாயகனாகவும் நடிக்கப் போகிறார்.

இந்நிலையில் அவருடைய தயாரிப்பு நிறுவனமான ரெட் ஜெயன்ட் நிறுவனம் சினிமா துறைக்கு வந்து 15 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றதை தொடர்ந்து நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் பல திரைத் துறையினர் தங்களது பாராட்டுக்களை தெரிவித்துள்ளனர்.

வெற்றி மாறனின் விடுதலை.. தமிழக ரைட்சை கைப்பற்றிய உதயநிதி.. சூப்பர்ல!

English summary

Krithika has taken Udhayanidhi to Myskin saying that before Udhayanidhi becomes a hero, she should make her debut through Myskin. Then one day he conducted a photoshoot with him. Myskin said that he was asked to react like shouting and being aggressive, so he did the photo shoot without a shirt. The story of Yuddham Sei was specially written for him.