சென்னை: இயக்குனர் லிங்குசாமி இயக்கத்தில் வெளியான 'ஆனந்தம்'என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் தான் கவிஞர் யுகபாரதி பாடல் ஆசிரியராக அறிமுகமானார்.

யுகபாரதியின் முதல் பாடலான "பல்லாங்குழியில் வட்டம் பார்த்தேன் ஒற்றை நாணயம்" மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்தது.

நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்பு திரும்பவும் லிங்குசாமி , ரன் என்ற திரைப்படத்திற்காக யுகபாரதியே பாடல் எழுத சொல்லி இசையமைப்பாளர் வித்யாசாகரிடம் அழைத்துச் சென்றிருக்கிறார்,அந்த ஸ்டூடியோவில் நடந்த சில சுவாரசியமான தகவல்களை ஒரு மேடையில் யுகபாரதி பகிர்ந்துள்ளார்.அப்படி அங்கு என்ன நடந்தது என்பதனை இந்த கட்டுரையில் பார்ப்போம்..!

English summary

Poet Yugabharathi made his debut as a lyricist through the movie 'Anandham' directed by director Lingusamy. Yugabharathi's first song, "Pallanguzhiil Vattam Parthean Ottrai Naanayam" was a huge hit. Back after a long gap, Lingusamy, Yugabharathi himself took him to music director Vidyasagar asking him to write a song for the movie Run, and Yugabharathi shared some interesting information that