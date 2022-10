சரக்கு பேரை பாரதிராஜா தனக்கு வைக்கிறாரே என்று சங்கடப்பட்ட நடிகர் யார் தெரியுமா?

சென்னை: இயக்குநர் பாரதிராஜாவால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு பல நடிகர் நடிகைகள் முன்னணி நட்சத்திரங்களாக மாறியிருக்கிறார்கள்.

நடிகர்கள் கார்த்தி, பாக்யராஜ் நடிகைகள் ராதிகா, ராதா, ரேகா போன்றவர்களை குறிப்பிட்டு கூறலாம்.

அந்த வரிசையில் மற்றொரு புகழ் பெற்ற நடிகராக மாறியவர்தான் நெப்போலியன்.

பாரதிராஜாவால் பாதிக்கப்பட்ட 'மோசடி சினிமா' நிறுவனங்கள்!

English summary

Actor Napoleon's Actual name was Kumaresan. Before the release of the Puthu nellu puthu naathu movie, Bharthiraja called Napolean and told that I would change the names of the actors and actresses usually. From now onwards I call you as Napoleon to suit your appearance.