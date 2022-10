நடிகைகளில் பூஜாதான் பெஸ்ட் என்ற இயக்குநர் பாலா... ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னு தெரிஞ்சா அதிர்ச்சியாவீங்க

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் புரியாத புதிராகவும் பிரமிப்பை ஏற்படுத்தும் இயக்குநராகவும் இருப்பவர் பாலா.

இயக்குநர் பாலு மகேந்திராவின் பட்டறையில் இருந்து வந்த இயக்குநர்கள் அனைவருமே தரமான படங்கள் எடுக்கக் கூடியவர்கள். அதில் முதன்மையாக இருப்பவர்கள் பாலா மற்றும் வெற்றிமாறன்.

இந்நிலையில் தன் படங்களில் நடித்த கதாநாயகிகளில் சிறப்பாக நடித்தவர் பூஜாதான் என்று பாலா ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.

Bala is an inspiring director in Tamil cinema. All the directors who came from director Balu Mahendra's workshop are capable of making quality films. The foremost among them are Bala and Vetrimaran. In this case, Bala has said in an interview that among the heroines who acted in his films, Pooja is the best.