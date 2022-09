தசாவதாரம் படத்தில் ரகுமான் விலகியதும் சுஜாதா வசனம் எழுதாததும் உங்களுக்கு தெரியுமா..?

சென்னை: நடிகர் கமல் ஹாசன் தற்சமயம் பா.ரஞ்சித் உள்பட இளம் இயக்குனர்கள் இயக்கத்தில் நடிக்க பேச்சு வார்த்தையில் உள்ளார்.

சிவகார்த்திகேயன், உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோரை வைத்து திரைப்படங்களை தயாரிக்கவும் செய்கிறார்.

இப்போது பிக் பாஸ் சீசன் ஆறில் தொகுப்பாளராகவும் தனது பணியை தொடரவிருக்கிறார்.

கமல் – அக்‌ஷரா ஹாசனின் ஸ்டைலிஷ் போட்டோ: அப்பாவ பத்தி மகள் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு தெரியுமா?

English summary

Actor Kamal Haasan is currently in talks to act in the direction of young directors including Pa. Ranjith. He also produces films with Sivakarthikeyan, Udayanidhi Stalin and others. Now she will continue her work as host in Bigg Boss season 6 Tamil.