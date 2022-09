நடிகர் விமலுக்கு முதல் வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக் கொடுத்தது யாருனு தெரியுமா?இவர் எப்பவுமே ஸ்மார்ட் தான்!

சென்னை: நடிகர் விமல் 'பசங்க திரைப்படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார்.

இயக்குநர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான 'பசங்க' திரைப்படம் பல விருதுகளை குவித்தது.

பசங்க படத்தில் நடிக்க நடிகர் விமலுக்கு எப்படி வாய்ப்பு கிடைத்தது என்று அவரே ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

English summary

Actor Vimal made his acting debut with the movie 'Pasanga' and this movie directed by Pandiraj collected many awards. Recently in an interview he told how he got the opportunity to act in his debut film Pasanga.