தில்லானா மோகனாம்பாள் படத்தை ஏன் அனைவருக்கும் பிடிக்கும் தெரியுமா?...சுவாரஸ்ய தகவல்கள் இதோ

சென்னை : தில்லானா மோகனாம்பாள், தமிழ் சினிமாவை புரட்டிப் போட்ட படங்களில் மிக முக்கியமான படம். இந்த படம் ரிலீசான சமயத்தில் நாம் பிறந்திருக்கவே மாட்டோம். ஆனாலும் இந்த படம் பற்றி தெரியாதவர்கள் இருக்கவே முடியாது.

தில்லானா மோகனாம்பாள் என பெயர் சொன்னதும் நாதஸ்வர கலைஞராக வரும் சிவாஜி கணேசன், பரத நாட்டிய கலைஞராக வரும் பத்மினி, வைத்தியாக வரும் நாகேஷ், ஜில் ஜில் ரமாமணியாக வரும் மனோரமா, தவில்காரராக வரும் பாலையா என அனைவரும் கண்முன் வந்து போவார்கள்.

இதுவும் நாவலை தழுவி எடுக்கப்பட்ட, தேசிய விருது வென்ற படம் தான். கலைஞர்களின் வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட முதல் படம் இது தான். அதற்கு பிறகு கரகாட்டக்காரன், சங்கமம் என எத்தனை படங்கள் வந்தாலும் தில்லானா மோகனாம்பாள் படத்திற்கு முன் நிற்க முடியாது. இதற்கு என்ன காரணம் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

