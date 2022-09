லதாவ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ரஜினி சொன்னப்ப... ஒய்.ஜி.மகேந்திரன் பண்ண காமெடி தெரியுமா?

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் தற்சமயம் ஜெயிலர் திரைப்படத்தில் படு பிஸியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

சென்னையில் பிரமாண்டமான அரங்குகள் அமைத்து இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு படு வேகமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் நடிகரும் ரஜினிகாந்தின் உறவினருமான ஒய்.ஜி.மகேந்திரன் ரஜினியின் திருமணத்தைப் பற்றி சுவாரசியமான பேட்டி ஒன்றை கொடுத்துள்ளார்.

செப்டம்பர் 18ல் ஒளிபரப்பாகும் பொன்னியின் செல்வன் மியூசிக் ரிலீஸ்.. ரஜினி -கமல் பேச்சை கேட்க ரெடியா?

English summary

Actor Rajinikanth is currently busy with Jailer Movie, the shooting of this film is going on at a fast pace with huge venues being set up in Chennai. In this case, actor and Rajinikanth's relative YG Mahendran has given an interesting interview about Rajini's marriage.