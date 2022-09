மச்சான் நாசருடன் மல்லுக்கட்டும் வடிவேலு..இனி இப்படி ஒரு படம் வருமா? எம் மகன் 16 ஆண்டு நினைவுகள்

வடிவேலு, சரண்யா நகைச்சுவையில் கலக்கிய எம் மகன் படம் வெளியாகி இன்றுடன் 16 ஆண்டுகள் ஆகிறது. வடிவேலு நாசருடன் மல்லுக்கட்டும் காட்சிகள் நகைச்சுவைமிக்கவை.

சின்னத்திரை இயக்குநர் திருமுருகனின் அழகான திரைக்கதை அதற்கு ஏற்ற நடிகர், நடிகைகள் இயக்கம் ஒரு அருமையான குடும்பப் படமாக எம் மகன் படம் அமைந்தது.

வடிவேலு நகைச்சுவையுடன் குணச்சித்திரத்தையும் கலந்து கொடுத்து மிக அற்புதமாக நடித்திருப்பார். அவருக்கு பெயர் சொல்லும் படங்களில் எம் மகனும் ஒன்று.

English summary

It has been 16 years since the release of Vadivelu and Saranya's comedy role in Em Magan. The wrestling scenes with Vadivelu Nasser are hilarious. tv screen director Thirumurugan's beautiful screenplay and suitable actors and actresses, the direction made EM Magan a wonderful family film.