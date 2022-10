வெளியே போ..ஜெயம் ரவியை கடுமையாக திட்டிய அப்பா..கேள்வி கேட்டால் இப்படியா?

சென்னை: 500 கோடி இலக்கை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம்.

மூன்று ஆண்டுகளாக உருவான இந்தப் படம் அதன் பட்ஜெட்டை ஒரே வாரத்தில் எடுத்துள்ளது மிகப்பெரிய சாதனை.

இந்நிலையில் பொன்னியின் செல்வனாக நடித்த நடிகர் ஜெயம் ரவி தன்னுடைய ரசிகர்களுடன் நேர்காணல் ஒன்றில் கலந்து கொண்டார்.

வந்ததும் வராததுமா தண்டனையில் சிக்கிய 4 போட்டியாளர்கள்..முதல்நாளே இப்படி செய்யலாமா பிக்பாஸ்!

English summary

When the film Santhosh Subramaniyam, was edited by Jayam Ravi's father Mohan, he kept only that one shot of Jayam Ravi for four minutes without putting the reaction shots of other actors. So Jayam ravi raised a question to him saying that here you have behaved as my father. After hearing from jayam ravi, Editor Mohan scolded him and asked him to go outside.