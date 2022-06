டான்ஸ் மட்டும் இல்லைங்கண்ணா.. எனக்கு கொஞ்சம் பாடவும் வரும்.. விஜய் பர்த்டே ஸ்பெஷல்!

சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் 48வது பிறந்தநாள் ஜூன் 22ம் தேதி கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது.

Sibiraj | Age is just a number, இந்த வசனம் Vijay க்கு பொருத்தமானது | HBD Thalapathy |*Interview

48 பிரபலங்களை வைத்து 48வது பிறந்தநாளின் சிடிபி சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. மேலும், ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் நதி போல ஓடிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என விஜய் பேசியதை வைத்து ஒரு மோஷன் வீடியோவும் செவன் ஸ்க்ரீன் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

நடிகர் விஜய் எப்படிப்பட்ட டான்ஸர் என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று தான். நடனத்தை தாண்டி பாடகராகவும் விஜய் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் காதுகளில் தேன் பாய்ச்சியதை பற்றி இங்கே பார்ப்போம்..

விஜய் சார் படத்துல ஜூனியர் ஆர்ட்டிஸ்டா நடிக்கவும் தயார் ... ஜெய்

English summary

Actor Vijay sung numerous songs in his film career. He mostly lend his voice only for his movie songs, but he also sung a song for actor Suriya also in Periyanna movie.