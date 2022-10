இவர்தான் சிவாஜி என்றால் வெளிநாட்டவர் நம்புவார்களா... ஒய்.ஜி.மகேந்திரன் சுவாரசிய தகவல்

சென்னை: நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் 94-வது பிறந்தநாள் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

நடிப்பை பொறுத்தவரை இலக்கணம் படைத்தவர் என்ற பெயரோடு மக்கள் மனதில் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்.

இந்நிலையில் அவருடைய தீவிர ரசிகரான நடிகர் ஒய்.ஜி.மகேந்திரன் அவரைப் பற்றி பல சுவாரசியமான தகவல்களை கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Actor Thilagam Sivaji Ganesan's 94th birthday is celebrated today on October 1st. He still lives in people's minds with the name of master of grammar when it comes to acting. In this case, his ardent fan actor YG Mahendran has told many interesting information about him.