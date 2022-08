மெட்ராஸ் பாஷைக்காகவே காந்திமதிக்கு பதில் மனோராமாவை மாற்றிய கமல்.. அட இது புது தகவலா இருக்கே!

சென்னை: அபூர்வ சகோதரர்கள் படத்தில் மனோரமாவுக்கு முன்பாக நடித்தது நடிகை காந்திமதி தான்.

ஆனால், சென்னை பாஷையை சரளமாக பேச வேண்டும் என்பதற்காக கமல் பாதி ஷூட்டிங் முடித்த பிறகு மாற்றிய கதை தெரியுமா?

முதல் வெர்ஷன் பாடலில் காந்திமதி நடித்த காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. அதை விட சுவாரஸ்யம் ஜனகராஜ் கமலுக்கு அப்பாவாக நடித்துள்ளார் என்பது தான்.

English summary

How Madras language done a major changes in Kamal Haasan's Apoorva Sagodharargal details are here. Initially actress Gandhimathi done the role of Manorama and a song also shot with her circulates in social media.