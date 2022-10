கடலிலிருந்து கவர்ச்சியாக வரக் கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது... பொன்னியின் செல்வன் பூங்குழலி

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் நானூறு கோடிகள் வசூல் செய்ததாக அதன் தயாரிப்பு நிறுவனமான லைக்கா அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது

மேலும் விக்ரம் திரைப்படத்தின் வசூல் சாதனையை கூடிய விரைவில் முறியடிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது

இந்நிலையில் அந்தப் படத்தில் பூங்குழலி என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்த நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி சமீபத்தில் சுவாரசியமான பேட்டி ஒன்றை கொடுத்துள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வனாக மாறிய மன்சூர் அலிகான்..ஆல்பம் விரைவில் ரிலீஸ்!

English summary

Ponniyin's Selvan Movie has collected 400 crores so far, its production company Lyca has officially announced. And it is expected that soon it will break the Vikram movie Box office Collection record.