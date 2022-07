எனக்குன்னு ஒரு தகுதி இருக்கு இப்படியெல்லாம் நடிக்க மாட்டேன்.. சரண்யா பொன்வன்னன்!

சென்னை : நாயகன் படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானவர் நடிகை சரண்யா பொன்வண்ணன்.

மனசுக்குள் மத்தாப்பு, என் ஜீவன் பாடுது, அஞ்சலி, உலகம் பிறந்தது எனக்காக என்ற பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

அக்னி பறவை, கோட்டைவாசல், கருத்தம்மா போன்ற பல படங்களில் பெயர் சொல்லும் அளவிற்கு நடித்துள்ளார். மேலும் தான் நடித்த ஒரு காட்சியை குறித்து முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார் சரண்யா பொன்வண்ணன்.

English summary

I have few boundaries and respect, and will not act in this type of character says saranya ponvannan