மௌன ராகம் திரைப்படத்திற்காக நானும் புரடியூசர்கள் தேடி அலைந்துள்ளேன்... நடிகை ரேவதி ஃப்ளாஷ் பேக்

சென்னை: 1980-களிலும் 90-களிலும் பலரது கனவு நாயகியாக இருந்தவர் நடிகை ரேவதி. திருமணமான பின்னர்தான் அவர் பல படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்தார்.

தமிழக மக்களின் மத்தியில் இன்னும் அவர் நிலைத்து நிற்கிறார் என்றால் அதற்கு காரணம் இயக்குநர்கள் பாரதிராஜா, பாலச்சந்தர் மற்றும் மணிரத்தினம் இயக்கத்தில் அவர் நடித்ததுதான்.

இந்நிலையில் மௌன ராகம் திரைப்படம் எப்படி உருவானது என்பது பற்றி சுவாரசியமான தகவல்களை ரேவதி கூறியுள்ளார்.

