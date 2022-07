நான் ஹீரோவானால் இவர்தான் என்னை இயக்க வேண்டும்... இயக்குநர் ஷங்கர் சொன்ன நபர் யார் தெரியுமா?

சென்னை: இயக்குநர் ஷங்கர் தற்சமயம் நடிகர் ராம் சரணின் 15-வது திரைப்படத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். இது அவருடைய முதல் நேரடி தெலுங்கு படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தப் படத்தை தவிர்த்து, ஏற்கனவே அவர் இயக்க ஆரம்பித்த இந்தியன் 2 திரைப்படம் மீண்டும் துவங்கப்படலாம் என்ற பேச்சு வார்த்தை, விக்ரம் திரைப்படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருப்பதாக உதயநிதி அறிவித்திருந்தார்.

மேலும், 2005-ஆம் அவர் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஹிட்டான அந்நியன் படத்தின் இந்தி ரீமேக்கிலும் ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறார். அந்நியன் படத்தின் இந்தி டப்பிங் பதிப்பே வட இந்தியாவில் மிகப் பெரிய ஹிட் ஆனது.

பருத்திவீரன் இயக்குநர் அமீரின் அம்மா காலமானார்.. சோகத்தில் திரையுலகம்.. பிரபலங்கள் இரங்கல்

