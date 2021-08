அஜித்தின் அமர்களம் படத்தில் கமலா... 22 ஆண்டுகளுக்கு பின் வெளியான தகவல்

சென்னை : காதல் மன்னன் படத்திற்கு பிறகு இரண்டாவது முறையாக டைரக்டர் சரண் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்த படம் அமர்களம். 1999 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 13 ம் தேதி ரிலீசானது. நேற்றோடு இந்த படம் ரிலீசாகி 22 ஆண்டுகள் ஆகி விட்டது.

ஆக்ஷன் ரொமான்டிக் படமாக உருவான அமர்களம் படத்தை சரண் கதை, திரைக்கதை எழுதி, இயக்கி இருந்தார். பாக்ஸ் ஆபிசில் வசூலை அள்ளிக் குவித்த இந்த படம் பின்னர் தெலுங்கு மற்றும் கன்னடத்தில் டப் செய்து ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. படம் ரிலீசாகி 22 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த படம் பற்றிய பல சுவாரஸ்ய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

காதல் மன்னன் படத்தை இயக்கிய வெங்கடேஷ்வராயலா நிறுவனம் தான் அமர்களம் படத்தையும் தயாரித்தது. காதல் மன்னன் படத்தில் இந்த நிறுவனம் பெரிய அளவில் இழப்பை சந்தித்ததாம். அதனை சரி செய்யும் விதமாக தான் அஜித், இந்த படத்தை நடித்துக் கொண்டுள்ளார். இது அஜித்தின் 25 வது படமாகவும் அமைந்தது. இந்த படத்தில் ஷாலினி, நாசர், ராதிகா, சார்லி, தாமு உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.

