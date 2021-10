கீதாஞ்சலி முதல் தசரா வரை...கீர்த்தி சுரேஷ் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்

சென்னை : தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என தென்னிந்திய மொழிகளில் டாப் மற்றும் பிஸியான ஹீரோயினாக இருந்து வருகிறார் கீர்த்தி சுரேஷ். இவர் பழைய நடிகை மேனகா மற்றும் சினிமா தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் குமாரின் மகளும் ஆவார்.

ஒரே சமயத்தில் பல படங்களில் நடித்து வரும் கீர்த்தி சுரேஷ், இன்று தனது 28 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு திரையுலக பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் கீர்த்தி சுரேஷிற்கு சோஷியல் மீடியாவில் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Actress Keerthy Suresh celebrates her birthday today. On this occassion her fans create HBKeerthySuresh hastag in twitter and make it to trending.celebrities and fans shared their wishes to keerthy suresh.