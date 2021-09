கமல் முதல் விஜய் வரை...கோலிவுட்டின் மறக்க முடியாத ஆசிரியர்கள்

சென்னை : டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த தினமான செப்டம்பர் 5 ம் தேதி ஆண்டுதோறும் இந்திய ஆசிரியர் தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆசிரியர்களின் மதிப்பு, அவர்களின் கண்ணியத்தை உயர்த்தும் விதமாகவும், ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் கோலிவுட்டில் பல படங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இப்படி ஆசிரியரை தலை நிமிர செய்யும் வகையில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள் அனைத்துமே பெரும் பாராட்டையும், வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளன. சில படங்கள் தேசிய விருதுதினையும் பெற்றுள்ளன. அப்படி தமிழ் சினிமாவில் கொண்டாடப்பட்ட ஆசிரியர்கள் பற்றிய இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

kollwood honours teachers in lot of films. in recent years some of the films which celebrates teachers are listed out in here. some movies won not only audiences hearts, they also won national wards.