நடிப்பின் சக்கரவர்த்தி சிவாஜி கணேசனின் பிறந்த நாள்… டூடுல் வெளியிட்டு கௌரவித்த கூகுள்!

சென்னை : நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேஷன், ஒரு நம்ப முடியாத அதிசயம், நடிப்பின் சக்கரவர்த்தி. அவரின் 93வது பிறந்த தினம் இன்று.

Sivaji Ganesan 93rd Birth Anniversary | MK Stalin | Sivaji Ganesan Memorial

கலைத்தாய் ஈன்றெடுத்த மூத்த பிள்ளை சிவாஜி கணேசனின் பிறந்த நாளை அவரது ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

மேலும், சிவாஜி கணேசனின் பிறந்த நாளையொட்டி கூகுள் அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் அவர் படத்தை வைத்து டூடுல் வெளியிட்டுள்ளது.

நடிப்பின் மைல் கல் சிவாஜி... ட்விட்டரில் பெருமைப்படுத்திய கமல்

English summary

Google today celebrated the 93rd birthday of Sivaji Ganesan, one of India's first method actors and widely considered among the nation's most influential actors of all time.