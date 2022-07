காலுக்குக்காக செருப்பா?..செருப்புக்காக காலா எது சரி?..ஹிப்ஹாப் ஆதியிடம் வசமாக சிக்கிய சுந்தர்.சி

சென்னை: இயக்குநர் சுந்தர்.சி அவர்கள் பெரும்பாலும் இளையராஜா, ஏ.ஆர்.ரகுமான் என்று முன்னணி இசையமைப்பாளர்களுடன் பணிபுரியாமல் அதற்கு அடுத்தக்கட்டத்தில் இருப்பவர்களுடன் பயணித்தவர்.

இருப்பினும் அவரது படங்களில் பாடல்கள் ஹிட் ஆகிவிடும். வித்யாசாகர், யுவன் சங்கர் ராஜா, இமான், தேவா, சிற்பி, ஹிப் ஹாப் ஆதி என அவைவருடனும் மூன்றிற்கும் மேற்பட்ட படங்களில் பணிபுரிந்துள்ளார்.

குறிப்பாக ஹிப் ஹாப் ஆதியுடன் ஐந்து படங்களில் தொடர்ச்சியாக பணியாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதற்கு காரணம் இருவரும் ஈரோட்டை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் கூட இருக்கலாம்.

English summary

Like Wearing Chappals for your legs , you should music for that type of scenes says Sundar c