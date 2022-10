லூசியா.. கேஜிஎஃப்.. காந்தாரா.. சத்தமே இல்லாமல் சாதிக்கும் சான்டல்வுட்.. சாத்தியமானது எப்படி?

பெங்களூரு: வெறும் 50 லட்சம் ரூபாயில் 2013ம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட லூசியா படம் அதுவரை கன்னட சினிமா மீது வைக்கப்பட்ட கேவலமான பார்வைகளை சுக்குநூறாக உடைத்து சிதறடித்தது.

மற்ற மொழி படங்களை ரீமேக் செய்து அந்த படங்களையும் மோசமாக காட்சிப்படுத்தும் திரையுலகம் தான் சான்ட்ல்வுட் என்கிற இழிவான பேச்சுக்கள் எழுந்து வந்த நிலையில், குறைந்த பட்ஜெட்டில் இந்திய சினிமாவே திரும்பிப் பார்க்கும் படங்களை எங்களாலும் படைக்க முடியும் என்று கன்னட சினிமா இயக்குநர்களும் நடிகர்களும் தொடர்ந்து நிரூபித்து வருகின்றனர்.

லூசியா போட்ட விதை, கேஜிஎஃப், சார்லி 777 மற்றும் காந்தாரா என கன்னட திரையுலகை சர்வதேச நாடுகள் கூட உற்றுப் பார்க்கும் அளவுக்கு உயர்த்தி இருக்கிறது என்றால் மிகையல்ல..

