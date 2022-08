Mahesh Babu Birthday: பிரைவேட் ஜெட், பங்களா வீடு, சொகுசு கார்.. மகேஷ் பாபுவின் சொத்து மதிப்பு இதோ!

ஹைதராபாத்: சவுத் இந்தியா பிரின்ஸ் என்றும் டோலிவுட்டின் சூப்பர்ஸ்டார் என்றும் ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்பட்டு வரும் நடிகர் மகேஷ் பாபு இன்று தனது 47வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

தெலுங்கு திரையுலகின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங்காக கெத்துக் காட்டி வரும் மகேஷ் பாபுவின் பிறந்தநாளை அவரது ரசிகர்கள் ஹாஷ்டேக்கை தெறிக்கவிட்டும் நல்ல காரியங்களை செய்தும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

பர்த்டே பாய் மகேஷ் பாபுவின் சொத்து மதிப்பு பற்றியும் அவர் ஒரு படத்துக்கு வாங்கும் சம்பளம் உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து இங்கே பார்ப்போம்..

Tollywood Superstar actor Mahesh Babu celebrates his 47th birthday today with family and fans. Here we look out about his Net worth, salary and his costliest things details.