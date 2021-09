எஸ்பிபி மருத்துவமனையில் இருந்தபோது.. அது ஒன்று போதாதா எங்கள் நட்பின் சாட்சிக்கு.. இளையராஜா உருக்கம்!

சென்னை: பாடகர் எஸ்பி பாலசுப்பிரமணியத்தின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா உருக்கமாக அவரது நினைவுகளை பகிர்ந்துள்ளார்.

எஸ்பிபியின் நெருங்கிய நண்பர்களில் ஒருவர் இளையராஜா. அவர்களின் நட்பு திரைத்துறையில் ஆரம்பக்காலத்திலிருந்து செழித்து வளர்ந்த ஒன்று.

S.P.பாலசுப்ரமணியம் முதலாம் ஆண்டு நினைவு அஞ்சலி...இளையராஜா தலைமையில்

இளையராஜாவின் இசையில் நூற்றுக்கணக்கான பாடல்களை பாடியுள்ளார் எஸ்பிபி. இளையராஜாவின் இசையில் பாடும் நிலா எஸ்பிபியின் குரலில் உருவான பல பாடல்கள் இன்றும் பலருக்கு மன அமைதிக்கான மருந்தாக உள்ளது.

English summary

Balasubramaniam's first anniversary tribute was held today at the Film Musicians Association premises. This is where Ilayaraja spoke eloquently about SBP. He also remembered his friendship with SPB on his death anniversary.