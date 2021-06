கரும்புத் தின்னக் கூலி.. அந்தக் கரும்பே கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? காமம் இல்லாத ஒரு காதல் காட்சி!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: உலகையே வியக்க வைத்த காதல் கொள்ள செய்த ஒரு பிரம்மாண்ட படைப்பு என்றால் அது ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கிய டைட்டானிக் திரைப்படம் தான்.

பணக்கார பொண்ணு ஏழைப் பையன் அதே ரோமியோ ஜூலியட் கதை தான். ஆனால், மூழ்கிய நிஜ ஷிப்புக்குள் மூழ்காமல் என்றென்றும் வாழும் காதல் காவியமாக படைப்பின் உச்சமாக படைத்த படம் டைட்டானிக்.

அதுவரை ஹாலிவுட் திரைப்படங்களை ஏறெடுத்தும் பார்க்காத உலகின் கடைக்கோடி மனிதர்களையும் பார்க்க வைத்து உலகின் அதிக வசூலை ஈட்டிய படமாக பல ஆண்டுகள் நீடித்தது. ஜேம்ஸ் கேமரூனின் அடுத்த படமான அவதார் வரும் வரையில்..

English summary

James Cameron’s Master piece drawing scene in Titanic grabs the attention all over the world. And it is spotted world’s best scene also.