நீங்க மட்டும் சங்கர் படம் பண்ணுவீங்க. ஆனா நா இத பண்ணணுமா? 2 இயக்குநர்கள் உரையாடல்... யார் தெரியுமா?

சென்னை: நடிகர் ரவி மரியா தற்சமயம் பல படங்களில் பிசியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

நகைச்சுவை கதாபாத்திரங்கள் மட்டுமின்றி வில்லன் கதாபாத்திரத்திலும், நகைச்சுவை கலந்த வில்லன் கதாபாத்திரத்திலும் சிறப்பாக நடிக்க கூடியவர் ரவி மரியா.

நடிகராக அனைவருக்கும் தெரிந்திருந்தாலும் இயக்குநர், பாடலாசிரியர், வசனகர்த்தா, மிமிக்ரி ஆர்ட்டிஸ்ட், தியேட்டர் ஆர்ட்டிஸ்ட் என்று பன்முகங்களை கொண்டவர்.

English summary

Actor Ravi Maria is currently Busy with acting in several films. Ravi Maria can act not only in comic characters but also in the villain role and the villain role mixed with comedy. Although known as an actor, he is multifaceted as a director, lyricist, narrator, mimicry artist and theater artist.