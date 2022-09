விஜய் சேதுபதிக்கு முன்னாடி இந்த கதை இத்தனை பேர தாண்டி வந்துச்சா? தயாரிப்பாளர் சொன்ன மாஸ் தகவல்!

சென்னை: தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் மற்றும் விநியோகஸ்தர் என்று பன்முக திறமை கொண்டவர் சி.வி.குமார்.

இவர் தலைமையில் சொந்தமாக "திருகுமரன் என்டர்டெயின்மென்ட்" என்ற தயாரிப்பு நிறுவனமும் நடத்தி வருகிறார்.

கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில், 2012ஆம் ஆண்டு வெளியான 'பீட்சா ' திரைப்படத்தின் வரவு, செலவு எவ்வளவு என்று விளக்கமாக யூடியூப் சேனல் ஒன்றில் பேட்டி அளித்திருக்கிறார் தயாரிப்பாளர் சிவி குமார்.

English summary

CV Kumar is a multi-talented Tamil film producer, director and distributor. He also runs his own production company "Thirukumaran Entertainment" under his leadership.Producer CV Kumar has given an interview on a YouTube channel explaining the income and expenditure of the 2012 film 'Pizza' directed by Karthik Subbaraj.