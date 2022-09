அந்த கானா ராப் பாடலை டேபிளில் தட்டி பாடிக் காட்டினார் ரகுமான்... சங்கர் ஃபிளாஷ் பேக்

சென்னை: இயக்குநர் சங்கர் ஒரே நேரத்தில் இந்தியன் 2 மற்றும் ஆர்.சி 15 திரைப்படங்களை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

நேற்றைய முன்தினம்தான் கமல்ஹாசன் இந்தியன் 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பில் மீண்டும் கலந்து கொண்டார்.

இந்நிலையில் ஏ.ஆர்.ரகுமானும் தானும் இணைந்து பணிபுரிந்த ஒரு பாடல் பற்றி சங்கர் சுவாரசியமாக கூறியுள்ளார்.

நீங்க மட்டும் சங்கர் படம் பண்ணுவீங்க. ஆனா நா இத பண்ணணுமா? 2 இயக்குநர்கள் உரையாடல்... யார் தெரியுமா?

English summary

Director Shankar is simultaneously directing Indian 2 and RC 15 Movies. Just the day before yesterday, Kamal haasan returned to the shooting of Indian 2. In this case, Shankar interestingly said about a song he and AR Raghuman worked on together.