நிஜமா இதுதான் ’அசுர’ வளர்ச்சி.. பர்த்டே பாய் தனுஷிடம் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருப்பது என்னலாம் தெரியுமா?

சென்னை: நடிகர், பாடகர், Poetu, இயக்குநர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் என கோலிவுட் முதல் ஹாலிவுட் வரை தனது நடிப்பாலும் அசாத்திய திறமையாலும் அசத்தி வரும் நடிகர் தனுஷின் 38வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

தோள் மேல் கை போட்டு பேசும் அளவுக்கு மகன்கள் வளர்ந்து விட்ட நிலையிலும், இப்பவும் அவர்களின் யூனிபார்ம் போட்டு துள்ளுவதோ இளமை பார்ட் 2வில் நடிக்க சொன்னாலும் நடிக்க கிளம்பி விடுவார் தனுஷ்.

பொன்னியின் செல்வனில் ஐஸ்வர்யா ராய் ரோல்...செல்ஃபியை தீயாய் பரவ விட்ட நடிகர்

மாமனார் ரஜினிகாந்த் வீடு இருக்கும் போயஸ் கார்டனில் தனுஷ் கட்டி வரும் பிரம்மாண்ட வீட்டின் மதிப்பு 150 கோடி என்கின்றனர். நடிகர் தனுஷிடம் இருக்கும் விலையுயர்ந்த பொருட்கள் குறித்து இங்கே காண்போம்.

