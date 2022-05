22 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த விஜய்யின் குஷி...எஸ்.ஜே.சூர்யா இப்படி பண்ணிருக்காரே

சென்னை : விஜய், ஜோதிகா நடித்த பிளாக்பஸ்டர் படமான குஷி, ரிலீசாகி இன்றுடன் 22 ஆண்டுகள் நிறைவடைகிறது. ஆனால் அந்த படத்தின் டைரக்டரான எஸ்.ஜே.சூர்யா செய்துள்ள காரியம், என்ன இவர்...இப்படி செய்திருக்கிறார். இவரது ரியாக்ஷன் இது தானா என அனைவரையும் கேட்க வைத்துள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் டைரக்டராக அறிமுகமாகி நடிகரானவர்களில் எஸ்.ஜே.சூர்யாவும் ஒருவர். குஷி, வாலி உள்ளிட்ட பல பிளாக்பஸ்டர் படங்களை கொடுத்த எஸ்.ஜே.சூர்யா பிறகு ஹீரோவானார். இந்த படங்கள் எதிர்பார்த்த வரவேற்பை தராத நிலையில், திடீரென மகேஷ் பாபு நடித்த ஸ்பைடர் படத்தின் மூலம் வில்லனாக அவதாரம் எடுத்தார்.

எஸ்.ஜே.சூர்யா வில்லனாக நடித்த படங்கள் அனைத்தும் செம ஹிட்டாகி வருகின்றன. வில்லன், ஹீரோ என படத்திற்கு படம் மாறி மாறி நடித்து அசத்தி வருகிறார் எஸ்.ஜே.சூர்யா. சமீபத்தில் கூட ட்விட்டரில் ரசிகர் ஒருவர், ஆரம்பத்தில் உங்கள் படங்களை பார்த்த போது, வராத நடிப்பை ஏன் இவர் வம்பாக பிடித்து இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என தோன்றியது. ஆனால் தற்போது நடிப்பில் பின்னி எடுத்து வருகிறீர்கள் என பாராட்டி இருந்தார். இதையும் எஸ்.ஜே.சூர்யா ரீட்வீட் செய்திருந்தார். மற்றொரு ரசிகர், நீங்கள் வில்லனாக நடிக்கும் படங்கள் அனைத்தும் செம ஹிட் ஆகுது. என்ன டிசைன் இது என மீம்ஸ் போட்டிருந்தார். அதையும் ரீட்வீட் செய்து, லைக் செய்திருந்தார் எஸ்.ஜே.சூர்யா.

English summary

Today Vijay's Kushi completes 22 years of theatrical release. This movie released in May 19th, 2000. Later this block buster movie has been remake in telugu and hindi. Many medias covered 22 years of Kushi film. But S.J.Suriya didn't post a single tweet about this movie. Rather he retweet other media news.