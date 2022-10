தாமரையை பாடலாசிரியராக அறிமுகப்படுத்திய சீமான்.. அவருக்கும் இவருக்கும் என்ன சம்மந்தம் தெரியுமா?

சென்னை: தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி பாடல் ஆசிரியர்களில் கவிஞர் தாமரையும் ஒருவராக இருந்து வருகிறார்.

இலக்கியத்தின் மீது ஏற்பட்ட ஆர்வத்தால் சென்னைக்கு வந்த தாமரை, ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கவிதைகள், கதைகள், கட்டுரைகள் என எழுதி வந்தவர்.

முதல் முதலில் எப்படி "இனியவளே" என்ற திரைப்படத்தில் பாடல் எழுத வாய்ப்பு கிடைத்தது என்பதை தாமரை வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார்.

வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் அடுத்தடுத்த பிரமோஷன்கள்.. தாமரை வரிகளில் தரமான பாடல் வெளியானது!

English summary

Poet Thamarai has been one of the leading lyricists in the Tamil film industry. Thamarai, who came to Chennai due to his interest in literature, poems, stories and essays in the early days. Thamarai has opened up about how she first got the opportunity to write a song for the movie "Iniyavale".