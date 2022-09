கமல் வழியில் சிம்பு?..படத்துக்காக உடலை வருத்திக்கொண்ட தமிழ் நடிகர்கள்..அட இத்தனைப்பேர் இருக்கிறார்களா?

திரைப்படங்களில் நடிப்பதைத்தாண்டி தன்னுடைய கேரக்டருக்காக உடலை வருத்திக்கொண்டு நடித்த தமிழ் நடிகர்களில் சேர்ந்துள்ளார் சிம்பு.

சிம்பு இவ்வாறு உடலை வருத்தி நடிப்பது முதல் முறை அல்ல ஏற்கெனவே மாநாடு படத்திற்காக கடுமையாக உடலைக்குறைத்தார் சிம்பு.

அந்த கால ஜெமினிகணேசன் தொடங்கி பலரும் உடலை வருத்தி நடித்துள்ளனர்.

மாநாடு கொடுத்த கம்பேக்… ரீ என்ட்ரியில் அதிரடி காட்டும் சிம்பு… சிறந்த நடிகருக்கான சைமா விருது

English summary

Apart from acting in films, Simbu is one of the Tamil actors who have worked hard for their characters. This is not the first time that Simbu is Acting by regretting the body. Simbu has already slimmed down his body for the Manadu Movie. Starting from the Geminiganesan of that time, many people have acted with regrets about their bodies.