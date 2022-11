மணிரத்னத்தை டென்ஷனாக்கி கெட்ட வார்த்தை பேச வைத்த அன்பான மாணவி சுதா கொங்காரா - சுஹாசினி

சென்னை: சூரரைப் போற்று திரைப்படத்தின் ஹிந்தி ரீமைக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இயக்குநர் சுதா கொங்காரா.

பாலிவுட் நடிகர் அக்க்ஷய் குமார் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் இந்தப் படத்தை நடிகர் சூர்யாதான் தயாரிக்கிறார்.

இந்நிலையில் தனக்கும் இயக்குநர் மணிரத்தினம் அவர்களுக்கும் உள்ள குரு-மாணவி உறவு பற்றி சுவாரசியமான தகவல் ஒன்றைக் கூறியிருக்கிறார் சுதா.

English summary

Director Sudha Kongara is taking up the Hindi remake of Soorari potru. Bollywood actor Akshay Kumar is playing the lead role in this film produced by actor Surya. In this case, Sudha Kongara has told an interesting information about the guru-student relationship between her and director Mani Ratnam.