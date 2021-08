ஜெயம் ரவிக்காக விஜய் விட்டுக் கொடுத்த சூப்பர் ஹிட் படம்... எதுன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : 2015 ல் மோகன் ராஜா இயக்கத்தில் தமிழில் வெளிவந்த ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படம், தனி ஒருவன். ஏஜிஎஸ் என்டர்டைன்மென்ட் தயாரித்த இந்த படத்தில் ஜெயம் ரவி, அரவிந்த்சாமி, நயன்தாரா ஆகியோர் லீட் ரோலில் நடித்திருந்தனர். இந்த படம் ரிலீசாகி நேற்றுடன் 6 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டது.

இந்த படத்தில் கணேஷ் வெங்கட்ராமன், ஹரிஷ் உத்தமன், நாசர், தம்பி ராமைய்யா, முக்தா கோட்சே உள்ளிட்டோரும் முக்கிய ரோல்களில் நடித்துள்ளனர். சென்னை, பெங்களூரு, ஐதராபாத், டேராடூன், முசோரி உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டது.

ஐபிஎஸ் அதிகாரியான மித்ரன், அதிக குற்றங்கள் நடக்க காரணமான ஒருவனை கைது செய்வதை வாழ்நாள் லட்சியமாக கொண்டுள்ளார். விஞ்ஞானியான சித்தார்த் அபிமன்யு செய்யும் சட்ட விரோத மருத்துவ குளறுபடிகளை கண்டுபிடிப்பது தான் படத்தின் கதை.

English summary

jayam ravi's thani oruvan completes 6 years of theatrical release which was directed by director mohan raja. jayam ravi and mohan raja have planned to make the sequel of thani oruvan. it may be expected to start in 2021.