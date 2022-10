கத்தி படத்தில் விஜய்யை வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைத்த தாத்தா... சதீஷ் சுவாரசிய தகவல்

சென்னை: தற்சமயம் வாரிசு திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் விஜய் அடுத்ததாக லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிக்கப் போகிறார்.

தெலுங்கு இயக்குநர் வம்சி இயக்கும் இந்தப் படம் வரும் 2023-ஆம் ஆண்டு பொங்கல் அன்று வெளியாகிறது.

இந்நிலையில் அவருடன் இணைந்து சில படங்களில் நடித்துள்ள நடிகர் சதீஷ் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடந்த சுவாரசியமான சம்பவம் ஒன்றை கூறியிருக்கிறார்.

வாரிசு லீக்கான பாடல்..அட்டிமெட்தான் படம் மிகப்பெரிய சம்பவம் பண்ணும் போல!

English summary

Vijay, who is currently acting in Varisu, will next act in Lokesh kanagaraj Movie. Varisu movie Directed by Telugu director Vamsi, the film will release on Pongal 2023. In this case, actor Satish, who has acted in some films with him, has told an interesting incident that happened at the shooting spot.