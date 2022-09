பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் இப்படிப்பட்ட பெண் கதாபாத்திரங்களா? மிரள வைக்கப் போகும் டாப் 5 யாரு?

சென்னை: ராஜ ராஜ சோழன் எனும் அரசனின் வாழ்க்கை வரலாறு கதையாக உருவாகி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் கதாபாத்திரத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களே 35க்கும் மேற்பட்டு உள்ளன.

நட்சத்திர பட்டாளத்தையே ஒன்று திரட்டி ஒரு படத்தை எடுப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்லை. ஆனால், இயக்குநர் மணிரத்னம் அதனை சாதித்துக் காட்டி உள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வனின் ஆண் கதாபாத்திரங்களுக்கு இணையாக வலிமையான பெண் கதாபாத்திரங்களும் உள்ளன. அதில், முக்கியமான டாப் 5 கதாபாத்திரங்கள் பற்றியும், அந்த கதாபாத்திரங்களில் எந்த நடிகை நடித்துள்ளார் என்பது பற்றியும் இங்கே விரிவாக பார்ப்போம்..

அடேங்கப்பா..பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் யார்? யாருக்கு? எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுமா?

English summary

Top 5 Powerful female characters in Ponniyin Selvan are Nandini, Kundhavai, Poonguzhali, Vanathi and Mandhagini will makes more awful scenes for their fans. Aishwarya Rai, Trisha, Aishwarya Lekshmi and Sobhita Dhulipala played the roles respectively.