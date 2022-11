சொல்லுங்க மாமாக்குட்டி.. இந்த ஆண்டு மக்களிடையே அதிகம் டிரெண்டான டாப் 5 வசனங்கள் இதோ!

சென்னை: கதம் கதம் என பாபா முத்திரையை காட்டி ரஜினிகாந்த் சொல்லும் பஞ்ச் வசனங்களை சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பேசிக் கொண்டிருந்த காலம் எல்லாம் மலையேறி விட்டது.

ரஜினிகாந்தே இப்போதெல்லாம் படங்களில் பஞ்ச் வசனத்தை குறைத்து விட்டார். பீஸ்ட் படத்தில் விஜய்யும் "ஒரு வாட்டி முடிவு பண்ணிட்டேன்னா.. என் பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன்" என போக்கிரி பட வசனத்தையே பேசியிருந்தார்.

வலிமையில் அஜித் ஏகப்பட்ட அட்வைஸ்களாகவே சொல்லி இருந்தார். ஆனால், அதையெல்லாம் மீறி சின்ன சின்ன வசனங்கள் இந்த ஆண்டு மக்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. அதில், சில வசனங்கள் கிரிஞ்சாக தெரிந்தாலும் 2கே கிட்ஸ்களின் ஃபேவரைட் வசனமாக மாறி உள்ள டாப் 5 வசனங்கள் என்ன என்ன என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Top 5 Tamil Cinema dialogues which connects fans more in 2022. Love Today, VIkram, Ponniyin Selvan, Don and Prince movie famous dialogues are spotted in this list. Youngsters creates many memes and posts with using these dialogues this year.