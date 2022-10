பிரேம்ஜி இயக்கத்தில் வெங்கட் பிரபு கதாநாயகன்...கார்த்திக் ராஜாவிற்கும் இயக்குநர் ஆசை இருந்தது தெரியுமா?

சென்னை: மாநாடு திரைப்படத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றியை தொடர்ந்து இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு தற்சமயம் தெலுங்கு திரைப்படத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

நாகார்ஜுன் மகன் நாக சைதன்யா அதில் கதாநாயகனாக நடிக்க, இளையராஜா மற்றும் யுவன் சங்கர் ராஜா சேர்ந்து இசையமைக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில் தன் சினிமா வாழ்க்கையில் நடந்த சுவாரசியமான விஷயங்களை வெங்கட் பிரபு ஒரு பேட்டியில் கூறி இருக்கிறார்

சூட்டிங் துவங்கிய நாக சைத்தன்யா -வெங்கட் பிரபு படம்.. சூப்பர் இளையராஜா -யுவன் காம்பினேஷன்!

English summary

Director Venkat Prabhu is currently working on a Telugu film after the huge success of the film, Maanadu. Nagarjuna's son Naga Chaitanya will play the lead role and Ilayaraja and Yuvan Shankar Raja will compose the music. In this case, Venkat Prabhu has told interesting things that happened in his film career in an interview.