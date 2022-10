தனுஷையும் சிம்புவையும் ஒரே படத்தில் இயக்க நினைத்த வெற்றிமாறன்... ஆனால் நடிக்க மறுத்த தனுஷ்

சென்னை: விடுதலை திரைப்படத்தை விறுவிறுப்பாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இயக்குநர் வெற்றிமாறன்.

அடுத்ததாக நடிகர் சூர்யாவை வைத்து வாடிவாசல் திரைப்படத்தை மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் எடுக்கவிருக்கிறார்.

இந்நிலையில வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் தான் நடிக்க மறுத்த சம்பவம் ஒன்றை தனுஷ் முன்னதாக கூறியுள்ளது தற்சமயம் பிரபலமாகியுள்ளது.

English summary

Director Vetrimaran is taking the Viduthalai movie with Soori in lead Cast. Next, he is going to make the movie Vaadivasal with Suriya at a huge cost.In this situation, Dhanush has previously told an incident where he refused to act in Vetrimaran's direction.