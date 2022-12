யானை முதல் குதிரை வரை.. ‘வாரிசு’ விஜய்யை இந்த 2022ல் சுற்றிய சர்ச்சைகள்!

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் நடிகர் விஜய் குறித்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏகப்பட்ட சர்ச்சைகள் வெளியாவது வழக்கம் தான்.

விஜய்யின் புதிய படங்கள் ரிலீஸ் சமயத்தில் சர்ச்சைகளை தாண்டி பிரச்சனைகளும், சிக்கல்களும் வரும்.

இந்த ஆண்டு சற்று அதிகமாகவே யானை முதல் குதிரை சர்ச்சை வரை நடிகர் விஜய்யை சுற்றி வரும் நிலையில், அது குறித்து ஒரு சின்ன ரவுண்டப் இங்கே பார்ப்போம்..

விஜய்யின் வாரிசுக்கு முன்னுரிமை... அஜித்தின் துணிவுக்கு இடம் இல்லை: தொடரும் பேனர் பஞ்சாயத்து!

English summary

Vijay Controversies 2022: From Elephants usage at Varisu shooting spot to Horse comment on Jyotika and Simran sparks the internet on fire. Vijay's Varisu will plan to release on Pongal 2023.