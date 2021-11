9 ஆண்டுகளை கடந்த துப்பாக்கி படம்... ட்ரெண்டாக்கிவரும் விஜய் ரசிகர்கள்!

சென்னை : விஜய், காஜல் அகர்வால் உள்ளிட்டவர்களின் நடிப்பில் கடந்த 2012 நவம்பர் 13ம் தேதி வெளியான படம் துப்பாக்கி.

இயக்குநர் ஏஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் ஹாரீஸ் ஜெயராஜ் இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்திருந்தார்.

இந்நிலையில் இந்தப் படம் வெளியாகி தற்போது 9 ஆண்டுகள் கடந்துள்ளதை விஜய் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Actor Vijay and Kajal Agarwal starrer was released on November 13, 2012. Directed by AR Murugadoss, the film became one of the best in Vijay's career. It has been 9 years since the release of this film and Vijay fans are celebrating.