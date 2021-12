2021ல் வில்லன்களாக மிரட்டிய நடிகர்கள்.. விஜய்சேதுபதி முதல் எஸ்.ஜே. சூர்யா வரை.. முதலிடத்தில் யாரு?

சென்னை: 2021ம் ஆண்டிலும் சினிமாவுக்கு கொரோனா பரவல் மிகப்பெரிய பிரச்சனையை கொடுத்தது.

ஆனால், அதையும் தாண்டி சில நல்ல திரைப்படங்கள் வெளியாகி சினிமா துறையினரை காப்பாற்றியது என்றே சொல்லலாம்.

சில ஹீரோக்கள் வில்லன்களாகவும் இந்த ஆண்டு வெறித்தனமாக மிரட்டியதையும் ரசிகர்கள் கண்டு ரசித்தனர். அதில் டாப் 5 நடிகர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்.

அஜித்துக்கு வில்லனாக விரும்பும் அண்ணாத்த வில்லன்!

English summary

2021 also a not a good year to Tamil Cinema because of the worst pandemic. Here we list out some of the actors who performed well in a Villain role in this year.