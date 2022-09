முழு சம்பளமும் முதலில் வாங்கும் ஹீரோஸ் மத்தியில் விஜயகாந்த்... நடிகர் சித்ரா லஷ்மணன் சுவாரசிய தகவல்

சென்னை: சமீபத்தில் நடிகர் விஜயகாந்த் அவர்களின் 70-வது பிறந்த நாள் விழாவை திரைத் துறையைச் சேர்ந்த வெகு சிலர் மட்டுமே கொண்டாடினர்.

நடிகர் சங்க தலைவராக சிறப்பாக செயலாற்றிய அவருக்கு பாராட்டு விழா எடுக்கப் போவதாக நடிகர் சங்க நிர்வாகிகளும் அறிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் நடிகரும், தயாரிப்பாளரும், இயக்குநருமான சித்ரா லஷ்மணன் விஜயகாந்துடன் பணியாற்றியது பற்றி சமீபத்தில் கூறியுள்ளார்.

English summary

Actor Vijayakanth's 70th birthday was recently celebrated by very few people from the film industry. Nadigar Sangam members have also announced that they will hold an appreciation ceremony for him for his excellent performance as the president of the Actors' Association. In this case, actor, producer and director Chitra Lakshmanan recently spoke about the experience of working with Vijayakanth.