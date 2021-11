20 வருடங்களை கடந்த காசி...டிரெண்டிங்கில் இடம்பிடித்த விக்ரம்

சென்னை : 2001 ம் ஆண்டு டைரக்டர் வினயன் எழுதி, இயக்கிய படம் காசி. பார்வையற்ற கிராமத்து பாடகராக விக்ரம் நடித்த இந்த படம் மலையாளத்தில் 1999 ம் ஆண்டு வெளி வந்த வசந்தியும் லட்சுமியும் பின்னே நிஜானும் என்ற படத்தின் ரீமேக் ஆகும்.

தமிழில் இந்த படத்தில் காவேரியும், காவ்யா மாதவனும் நடித்திருந்தனர். காவ்யா மாதவன் தமிழில் அறிமுகமான படம் இது. சுனிதா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அரோமா மணி தயாரித்த இந்த படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைத்திருந்தார்.

English summary

Vikram starred kaasi movie today completed 20 years of theatrical release. vikram gets lots of best actor awards for this movie. because of 20 years of kaasi, vikram fans create chiyan vikram hastag in twitter and make it to trending.