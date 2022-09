சந்திரமுகி பாம்பிற்கு என்னதான் ஆச்சு... ரகசியம் உடைத்த பி.வாசு

சென்னை: கடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு ரஜினி, ஜோதிகா, வடிவேலு, பிரபு ஆகியோரின் நடிப்பில் வெளிவந்து திரையரங்குகளில் சக்கை போடு போட்ட திரைப்படம் சந்திரமுகி.

பாபா திரைப்படத்தின் படுதோல்விக்கு பிறகு சந்திரமுகி திரைப்படத்தில் சொல்லி அடித்தார் ரஜினிகாந்த்.

இந்நிலையில் அந்தப் படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ஒரு பெரிய நீளமான பாம்பை பற்றிய சுவாரசியமான தகவலை பி. வாசு ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

ஜோதிகாவிடம் மன்னிப்பு கேட்பாராம் ரஜினி... சந்திரமுகி பற்றி பிரபு

English summary

Chandramukhi was released in the year 2005 With Rajini, Jyothika, Vadivelu and Prabhu in Lead Roles. After the flop of Baba, Rajinikanth scored in Chandramukhi. In an Interview, Director P Vasu Shared an interesting information about a big long snake in this film.