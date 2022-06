நானும் ஆர்யாவும் சேர்ந்து கொழந்த பெத்துக்க முடியாது… எதனால் விஷால் இப்படி சொன்னார் தெரியுமா?

சென்னை: நடிகர் விஷால் நடிப்பில் கடைசியாக வெளி வந்த திரைப்படம் வீரமே வாகை சூடும். தற்சமயம் லத்தி, துப்பறிவாளன் 2 மற்றும் மார்க் ஆண்டனி ஆகிய படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இயக்குநர் மிஷ்கினுடன் ஏற்பட்ட மோதலின் காரணமாக தானே துப்பறிவாளன் திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். நடிக்க வருவதற்கு முன் நடிகர் அர்ஜுனிடம் இவர் துணை இயக்குநராக பணியாற்றியுள்ளார்.

தற்சமயம் விஷால் கொடுத்துள்ள ஒரு பேட்டியில் தன்னைப் பற்றியும், தனது நெருங்கிய நண்பன் ஆர்யா பற்றியும் சில வேடிக்கையான பதில்களை தந்துள்ளார் விஷால்.

