பொன்னியின் செல்வன் கோலிவுட்டின் பான் இந்திய படமாக மாறுமா? உச்சக்கட்ட எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்!

சென்னை: இயக்குநர் ராஜமெளலி பாகுபலி, RRR என பான் இந்திய படங்களை கொடுத்து பாலிவுட்டை மட்டுமல்ல கோலிவுட்டையும் பெரும் பிரச்சனைக்குள் ஆழ்த்தி விட்டார்.

அவர் ஒரு புறம் என்றால், மற்றொரு புறம் இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் கேஜிஎஃப் 2 படத்தின் மூலம் மிகப்பெரிய பாக்ஸ் ஆபிஸ் வேட்டையை நிகழ்த்தி ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களையும் பான் இந்தியா பைத்தியம் பிடிக்க வைத்துள்ளார்.

ரஜினிகாந்தின் அண்ணாத்த, அஜித்தின் வலிமை மற்றும் விஜய்யின் பீஸ்ட் படங்கள் பெரிய வெற்றியை விமர்சன ரீதியாகவும் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரீதியாகவும் பெறாத நிலையில், ரசிகர்களின் ஒட்டுமொத்த எதிர்பார்ப்புகளும் இயக்குநர் மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வன் மீது தான் உள்ளன.

“பொன்னியின் செல்வன்“ பிரம்மாண்ட டீசர் வெளியீட்டு விழா.. எப்போ தெரியுமா ?

English summary

Ponniyin Selvan is the only hope for Kollywood’s Biggest Pan India Movie and would compete with RRR and KGF 2 at the Box Office. Buzz circulates on social media.