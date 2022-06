நான் முன்ன மாதிரி இல்ல... இப்போ அப்டேட் ஆயிட்டேன்னு ஹரி சொன்னாரு.. நடிகை பிரியா பவானி சங்கர்!

சென்னை : சின்னத்திரையிலிருந்து இப்பொழுது வெள்ளித்திரையில் கதாநாயகியாக கலக்கிக் கொண்டிருப்பவர் நடிகை பவானி சங்கர்

இயக்குனர் ஹரி இயக்கத்தில் அருண் விஜய் ஹீரோவாக நடிக்கும் யானை படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்

இந்த நிலையில் யானை பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பில் பேசிய பிரியா பவானி சங்கர் ஹரி சார் அப்டேட் ஆயிட்டேன் முன்ன மாதிரி கிடையாது என கூறியதாக பேசியுள்ளார்.

புஷ்பா பட நாயகனை இயக்குகிறாரா லோகேஷ் கனகராஜ்.. சூப்பர் காம்பினேஷனா இருக்கே!

English summary

You are not like before, Well Updated Now in Acting, Director Hari Said to Priya Bhavani Shankar