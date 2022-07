வேல இல்லாம சும்மா இருக்குறது எப்படின்னு நீ கத்துக்கிட்டடா... ரஜினியிடம் சிவாஜி ஏன் கூறினார் தெரியுமா?

சென்னை: நடிப்பில் உலகப் புகழ் பெற்றவர் நம்முடைய நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் ஐயா. இன்று வரை திரைத்துறையில் அவருக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் குறையாமல் இருக்கிறது.

அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களான கமல் மற்றும் ரஜினிகாந்துடன் நிறைய படங்களில் நடித்துள்ளார். இருவரையும் தனது பிள்ளைகள் போல் பார்த்தவர் சிவாஜி. அவருடைய மகன் பிரபுவும் இருவரையும் சகோதரர்களாகவே அடையாளப் படுத்தியிருக்கிறார்.

எம்.ஜி.ஆர், கமல் ஹாசன், ரஜினி, விஜய் என மூன்று தலைமுறை முன்னணி நடிகர்களுடனும் சிவாஜி நடித்துள்ளார். அவரைப் பற்றி ரஜினிகாந்த் ஒரு நிகழ்வில் நினைவு கூர்ந்துள்ளார்.

கண்டக்டரா இருக்கும் போது பொண்ணுங்க பக்கத்துல தான் நிப்பேன்.. ரஜினி சொன்ன ஃபிளாஷ்பேக் ஸ்டோரி!

